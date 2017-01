Découvrez le numéro de février de L’Officiel

La guerre des sexes n’aura pas lieu, le monde de demain nous appartient! Deux idées fortes qui nous ont suivis, rythmant et guidant chacune des étapes de la construction de ce numéro. En février, les femmes sont à l’honneur. Un magazine de mode dédié aux femmes? Certes, l’idée n’est pas surprenante. Mais ce qui l’est, c’est le choix des femmes que nous allons vous faire découvrir au fil des pages. Des femmes qui vivent, qui bougent, qui pensent, qui créent. Qui ont envie d’être elles-mêmes et différentes. On pourrait dire qu’elles sont exceptionnelles. Non. Elles sont ce que chacune de nous est ou pourrait être. C’est devenu une évidence, nous sommes toutes des Wonder Woman. Mais il a fallu que certaines des superstars de Hollywood comme Natalie Portman, Kathryn Bigelow ou Jennifer Lawrence nous donnent cet éclairage. Dans la mode, elles (re)prennent les commandes de grandes maisons ou se lancent dans l’aventure en solo. Sur les podiums, une nouvelle génération ne se contente plus du “sois belle et tais-toi”. Cette réalité post-féministe nous conforte dans notre mise en scène de femmes telles qu’elles sont, avec leurs failles et leurs forces. Ce serait néanmoins une erreur de penser que le débat est clos. La liberté n’est pas égale pour toutes. Les archétypes machos persistent et signent. Nous devons être plus subtiles et plus précises! Le but n’est pas de conquérir des égalités qui ne seraient que formelles. Combat, lutte, quotas ou même pouvoir ne sont pas les mots que nous souhaitons utiliser. Parlons plutôt d’un corps à corps pour nous mettre d’accord. D’un au-delà du genre pour agir, d’un match sans perdant. Leila Slimani, prix Goncourt 2016, l’explique si bien en nous confiant que lorsqu’elle écrit elle oublie son sexe. Ou Sam Taylor-Johnson qui répond à la question “Êtes-vous féministe ?” par un “C’est comme si on me demandait : êtes-vous une femme” qui dit tout. Elles sont les premières à oser la caricature ou à faire preuve d’une lucidité tranchante. Dans ce numéro, nous parlons d’elles.

Adrienne Ribes-Tiphaine