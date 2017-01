Ile de choix

Immenses plages de sable blanc, mer turquoise, facilités d’accès depuis l’Europe : la République Dominicaine avait tous les atouts pour devenir une des destinations balnéaires les plus appréciées des Caraïbes. Pas étonnant donc que certains people avisés comme Julio Iglesias ou Oscar de la Renta y aient fait construire de somptueuses villas… En quelques années, elle a vu pousser sur son littoral quelques resorts qui combinent élégance, luxe et activités pour tous. Dans cette compétition vers le haut de gamme, le groupe espagnol Iberostar a depuis longtemps une belle longueur d’avance. Présent déjà dans toute la région Amériques (États-Unis, Cuba, Brésil, Mexique et Jamaïque), il a sélectionné les plus beaux spots de la République Dominicaine pour y implanter ses hôtels. Pas moins

de six magnifiques complexes situés à Bayahibe, Playa Bavaro et Puerto Plata. Une diversité de lieux et d’ambiances qui permet aux voyageurs de découvrir le meilleur de l’île.

Commençons par la côte sud-est et le petit village de Bayahibe. Un environnement idyllique pour l’Iberostar Hacienda Dominicus qui accueille couples et familles directement sur la plage. Punta Cana, et tout particulièrement la célèbre plage de Bavaro, regroupe quatre établissements de la chaîne : l’Iberostar Grand Collection, un centre de villégiature et de remise en forme réservé aux adultes (avec la formule “tout inclus”), l’Iberostar Bavaro et ses bungalows nichés dans des jardins tropicaux, l’Iberostar Dominicana, véritable resort avec son parcours de golf 18 trous, et enfin l’Iberostar Punta Cana qui vient d’être rénové récemment. Plus au nord de l’île, près de la ville de Puerto Plata, l’Iberostar Costa Dorada est posé au bord de l’immense plage du même nom.