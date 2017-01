Ivy Park lance sa collection Resort 2017

Cliquez pour partager sur Pinterest (Opens in new window)

Partager sur Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Sweatshirts aux cols cheminé, doudoune matelassée courte et oversize, hoodie unisexe en laine brossée… La griffe Ivy Park signe des pièces fortes au design innovant pour sa collection Resort 2017.

Cette saison, le label co-fondé l’année dernière par Beyonce réaffirme son style sportswear et citadin au travers de pièces modernes, des survêtements assortis aux t-shirts amples et courts en passant par des leggings, joggings et combinaisons tous parachevés d’un logo en all over.

Les imprimés frappent par leur audace. De nouveaux volumes apparaissent, associés à des coupes volontairement courtes et larges. Une collection à découvrir sans tarder pour une rentrée néo-streetwear.

ivypark.com

Julia Macarez