Chaumet lance la Rencontre Cinéma

Cliquez pour partager sur Pinterest (Opens in new window)

Partager sur Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

L’illustre maison de la place Vendôme n’a pas fini de vanter ses liens privilégiés avec le monde du 7e art. Encore plus lorsqu’elle lance sa Rencontre Cinéma dans les salons Chaumet, en marge de la cérémonie des Césars.

De Cannes à Hollywood, de la monarchie à la jet set, la maison Chaumet pare depuis 1780 les plus grandes figures de ce monde à coups de pièces uniques et de somptueux bijoux. Partenaire depuis 13 ans de l’Académie des Césars, la maison du 12 place Vendôme renforce son soutien au monde du cinéma et lance pour la première fois sa « Rencontre Cinéma ». Concept-débat public sur les thèmes des arts et du spectacle, l’édition sera axée autour du thème « Le Diamant, Star du Cinéma » à travers deux illustres françaises : la réalisatrice Nicole Garcia et la comédienne Bérénice Béjo.

Organisée dans les salons privés de l’hôtel particulier abritant le siège de la maison, la rencontre débutera le 18 janvier et sera ouverte au public. Un passage obligatoire pour tous les aficionados des belles pierres et du grand écran.

Rencontre Cinéma, à partir du 18 janvier chez Chaumet, 12 place Vendôme, 75001 Paris, www.chaumet.com

Félix Besson